Нікітюк у басейні похвалилася підтягнутими формами. Фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирушила на відпочинок у Хургаду (Єгипет) і поділилася із шанувальниками знімками, на яких продемонструвала свою фігуру у відвертому бікіні.

Знаменитість позувала на камеру в басейні. Відповідні фото вона опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Нікітюк з'явилася перед фанатами в роздільному купальнику ніжно-рожевого кольору. Свій образ телеведуча доповнила стильними аксесуарами – золотистим браслетом, намистом із перлів, сережками і сонцезахисними окулярами.

"Я так розумію, що треба трошки контенту для чоловіків?" – підписала кадри телезірка.

Леся Нікітюк позує на відпочинку Instagram/Леся Нікітюк

Леся Нікітюк показала струнку фігуру в купальнику Instagram/Леся Нікітюк

Користувачі мережі оцінили нову фотосесію Нікітюк та засипали її компліментами.

"Сексі!", "Яка смачна!", "Краса", "Шикарна", – пишуть люди в коментарях.

Нікітюк засипали коментарями Скриншот

У мережі оцінили нові фото Нікітюк Скриншот

Нікітюк вразила фанатів фігурою Скриншот

Леся Нікітюк – це українська телеведуча. Найбільш відома за телепередачею "Орел і решка". У листопаді 2017-го взяла участь у другому півфіналі третього сезону шоу "Ліга сміху" на "1+1".

Наприкінці серпня 2018-го стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?"

Також зірка була учасницею проєктів "Розсміши коміка", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" і багатьох інших.

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