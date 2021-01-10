Нікітюк показала фото з відпочинку в Карпатах

Obozrevatel Люди 12:46, 10.01.2021

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила провести зимові канікули в Карпатах. Артистка вирушила на відпочинок в Буковель, звідки активно показує знімки в Instagram.

А нещодавно Нікітюк в фотоблозі поділилася знімком, на якому показала себе в спецодязі для катання на лижах. На фото артистка позувала в лобі одного з готелів Буковеля. Вона постала перед шанувальниками у спортивному костюмі і з лижними окулярами.

У Instagram Нікітюк поскаржилася шанувальникам на неприємний інцидент: артистка купила всю вправність для активного відпочинку в Буковелі, проте їй довелося обмежитися лише фотосесією лобі готелю. Що саме сталося із зіркою, не уточнюється.

"Купила лижі, палиці, костюм, окуляри, шкарпетки і навіть термо трусики !!! Навіщо? Правильно, щоб сфоткати в Буковелі в лобі в готелі", – підписала фото артистка і поставила хештег #переможецьпожиттю.

Леся Никитюк в Буковелі.
Instagram Лесі Никитюк

Користувачі мережі припустили, що неприємний інцидент трапився з Нікітюк через те, що в Карпатах немає снігу, і кататися на лижах неможливо.

Коментарі шанувальників.
Instagram Лесі Никитюк
Коментарі користувачів мережі в Instagram Никитюк.
Instagram Лесі Никитюк
Коментарі фоловерів в Instagram Никитюк.
Instagram Лесі Никитюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше також в Карпатах відпочивали такі українські зірки: Притула, Сумська, Кароль. Деякі з них поїхали на гірськолижний курорт Буковель, а хтось вирішив відвідати інші цікаві куточки Карпат.

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