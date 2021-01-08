Названо найбільш високооплачуваних моделей світу
У мережі опублікували список 19 найбільш високооплачуваних супермоделей світу. У переліку опинилися такі відомі особистості, як Жизель Бюндхен, Адріана Ліма та інші.
Відповідний рейтинг склало видання Business Insider. Так, перше місце посіла 40-річна бразилійка Жизель Бюндхен (44 млн доларів), а друге – 28-річна британська модель Кара Делевінь (9 млн доларів).
На третьому місці опинилася 39-річна бразилійка Адріана Ліма (9 млн доларів). Крім того, четверте місце посіла 35-річна нідерландська актриса Даутцен Крез (7,5 млн доларів), а п'яте – російська модель Наталія Водянова (7 млн доларів).
Хто ще потрапив до списку високооплачуваних моделей світу
Міранда Керр (5,5 млн доларів)
Джоан Смоллс (5,5 млн доларів)
Лара Стоун (5 млн доларів)
Алессандра Амбросіо (5 млн доларів)
Кендіс Свейнпол (5 млн доларів)
Карлі Клосс (5 млн доларів)
Керолін Мерфі (4,5 млн доларів)
Кейт Мосс (4,5 млн доларів)
Лю Вень (4,5 млн доларів)
Дар'я Вербова (4,5 млн доларів)
Кендалл Дженнер (4 млн доларів)
Хіларі Рода (3,5 млн доларів)
Кейт Аптон (3,5 млн доларів)
Джордан Данн (3,5 млн доларів)
Як повідомляв OBOZREVATEL, Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних зірок 2020 року.