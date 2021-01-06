Навколо суддівства Винника в шоу "Голос країни" виник скандал у мережі

У мережі розгорівся скандал через те, що новим суддею шоу "Голос країни" став український співак Олег Винник. Так, багато шанувальників відмовляються дивитися проєкт саме з цієї причини.

На офіційній сторінці в Instagram вокального шоу опублікували пост, в якому постав Винник. У коментарях розгорілася справжня дискусія.

Як стало відомо, співак хоче показати країні виконавців, які своїм голосом донесуть від серця до серця найщиріші емоції, почуття, які називаються любов.

Олег Винник на шоу "Голос країни" "1+1"

У коментарях багато користувачів мережі відзначили, що не хочуть дивитися "Голос країни" через те, що суддею в цьому сезоні обрали Винника. За словами людей, тепер шоу зіпсується.

"Другий раз відмовляюся від улюбленої передачі", "Для чого псувати це шоу Винником? Тепер не зможу дивитися", "Який жах, на мою суб'єктивну думку", "Ще гірше кандидата в тренери не було? Ніколи до нього не пішла б", – пишуть у коментарях під постом.

Олега Винника розкритикували Скриншот

Користувачі мережі розкритикували Винника на шоу "Голос країни" Скриншот

На шоу "Голос країни" суддя Винник викликав дискусії Скриншот

Люди відмовляються дивитися "Голос країни" через Винника Скриншот

Але все ж знайшлися шанувальники, які раді появі Винника в ролі тренера на шоу. Фанати відзначили, що будуть голосувати за учасників команди співака.

"Це буде божевільний випуск", "Ну вже зрозуміло, що переможцем буде людина з команди Винника, інакше ніяк, бо він найкращий", "Олег Анатолійович, ваші вовчиці вірять у вашу перемогу і готові вас підтримувати", – прокоментували люди.

Деякі шанувальники підтримали Винника Скриншот

Олега Винника підтримали його фанати Скриншот

Нагадаємо, "Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

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