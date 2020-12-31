Вбрання Олени Зеленської: яскраві образи першої леді за 2020 рік

Першу леді України Олену Зеленську шанувальники часто критикують за її вбрання, які вона демонструє на публіці. Так, 2020 року дружина президента України Володимира Зеленського також не залишилася без уваги фанатів через свої яскраві образи.

За рік, що минає, Зеленська відвідала безліч заходів, на яких з'явилася в ефектних нарядах. Одні критикували першу леді, а інші – захоплювалися нею. Детальніше про образи знаменитості – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

На інтерактивній виставці в Києві Ukraine WOW Зеленська вийшла в світ у стриманому та елегантному образі – довгому сіро-блакитному пальті й широких штанях.

Олена Зеленська на інтерактивній виставці

Під час офіційного візиту до Ватикану перша леді обрала строгий чорний наряд і відвідала в ньому музеї, Сикстинську капелу і собор Святого Петра.

Зеленська з офіційним візитом у Ватикані

Дружина президента відвідала київський музей у темряві "Третя після півночі" і постала перед публікою в класичному чорному костюмі. Вона обрала штани зі стрілками і подовжений піджак, а також доповнила образ світлим взуттям.

Дружина президента відвідала київський музей у темряві

На відкритті виставки "Річ у тім..." Зеленська продемонструвала довге пальто кольору морської хвилі, чорні штани та кофту. Образ доповнювали пояс, який підкреслював фігуру дружини президента, і чоботи на підборах.

Зеленська на відкритті виставки "Річ у тім..."

На діловій зустрічі з жінками-послами кількох країн світу перша леді обрала наряд у стилі кежуал, створений українським дизайнером Катею Сильченко. Це блуза-оксфорд у теракотову смужку і широкі брюки цього ж кольору.

Зеленська на діловій зустрічі з жінками-послами

У день місцевих виборів в Україні дружина глави держави з'явилася на виборчій дільниці в стильному молодіжному образі. Вона вийшла на публіку в яскравому жовтому светрі, брюках вільного крою і білих кросівках.

Зеленська у день місцевих виборів в Україні

На офіційний візит до Великої Британії Зеленська воліла прийти в розкішному червоному костюмі, що складається із широких штанів-палаццо і укороченого жакета. Свій образ вона доповнила сірим топом і чорними туфлями-човниками з гострим носком.

Зеленська з офіційним візитом у Великій Британії Facebook Зеленської

До Австрії перша леді прилетіла у стильному образі від української дизайнерки Каті Сильченко. Вона обрала блузку і брючний костюм бежевого кольору.

Зеленська з візитом в Австрії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перша леді України Олена Зеленська прокоментувала критику свого зовнішнього вигляду в соцмережах. Так, вона заявила, що не намагається подобатися всім.