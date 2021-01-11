"Найсексуальніший чоловік планети" вперше показав свою кохану

33-річний американський актор Майкл Б. Джордан, який був визнаний найсексуальнішим чоловіком планети у 2020 році, вперше показав шанувальникам свою обраницю Лорі Харві.

Дівчина є дочкою відомого коміка Стіва Харві. Відповідні знімки Джордан опублікував на своїй сторінці в Instagram (їх можна побачити нижче).

Як стало відомо, зимові свята пара провела разом. Закохані одночасно поділилися фотографіями, на яких виглядають дуже щасливо.

Закохані знаменитості Instagram Майкла Б. Джордана

Майкл Б. Джордан і його кохана Instagram Майкла Б. Джордана

Варто відзначити, що раніше актор розповідав, що його дівчина повинна бути з почуттям гумору, турботливою та яка буде розуміти його.

Майкл Б. Джордан і Лорі Харві разом провели свята Instagram Лорі Харві

Нагадаємо, Майкл Б. Джордан – американський актор. Найбільш відомий за фільмами "Станція Фрутвейл", "Фантастична четвірка", "Чорна Пантера", "Крід: Спадок Роккі" і "Крід 2".

Лорі Харві – прийомна дочка знаменитого Стіва Харві, американського письменника, актора і коміка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак, який ще під час шоу зізнався головній героїні Ксенії Мішиной, що поза проєктом його чекає дівчина на ім'я Аліна, показав спільне фото з нею.