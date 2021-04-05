Найкращі образи зірок на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів. Фото
У ніч на 5 квітня відбулася 27-а церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США за заслуги в галузі кінематографу і телебачення. І хоч захід пройшов в цифровому форматі, це не завадило знаменитостям продемонструвати яскраві образи для червоної доріжки.
Американська актриса і політична активістка Керрі Вашингтон вибрала для особливого випадку елегантне вбрання з глибоким вирізом на нозі.
Австралійско-американська актриса кіно і телебачення Ніколь Кідман приміряла в довгу сукню, яка була декорована красивими квітами з бісеру.
Британська співачка і актриса Синтія Еріво позувала в ніжно-рожевому вбранні, яке вигідно підкреслило груди.
А ось канадський актор, сценарист, продюсер і режисер Ден Леві вибрав для церемонії класичний костюм молочного відтінку, доповнивши образ стильними сонцезахисними окулярами.
Американо-британо-аргентинська актриса і модель Аня Тейлор-Джой була в сукні з відкритими плечима і з спокусливим вирізом на нозі. Вона доповнила образ босоніжками на високих підборах.
Англійська актриса Емма Коррін з'явилася в брендовому вбранні, скомбінувавши його з грубими черевиками.
Американо-британська актриса театру, кіно і телебачення Джилліан Андерсон вибрала ефектну червону сукню, яка підкреслила зону декольте.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в США пройшла щорічна 63 церемонія нагородження музичної премії Греммі, де зірки дивували своїми яскравими "луками". Однак, червона доріжка запам'яталася і іншими дивними і досить незвичайними образами.