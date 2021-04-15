На згадку про принца Філіпа випустять гоночних голубів

У суботу, 17 квітня, у Віндзорі, Сандрінгемі та інших 65 містах Великобританії випустять гоночних голубів у зв'язку з похоронами принца Філіпа.

Як виявилося, герцог Единбурзький був фанатом голубиних гонок. Про це пише видання Daily Mail.

Так, птахів будуть випускати з горищ Сандрінгемського палацу і Віндзорі, і до того ж Королівська асоціація голубиних гонок (RPRA) здійснить це за допомогою десяти голубів – по одному на кожне десятиліття життя принца Філіпа.

Зазначається, що королівська сім'я пов'язана з голубиними гонками з 1886 року, коли бельгійський король Леопольд II подарував їм птахів для маєтку Сандрінгем.

Зараз у норфолкському селі Вулфертон, неподалік від Сандрінгему, мешкає 170 пернатих.

Нагадаємо, принца Філіпа поховають 17 квітня у Букінгемському палаці, церемонія розпочнеться о 15:00 за місцевим часом у каплиці Святого Георгія у Віндзорі (16:00 за Києвом).

Раніше королівська експертка Інгрід С'юард заявила, що на похоронах принца Філіпа не будуть присутні його правнуки – принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, принц Гаррі прилетів із США до Великобританії, щоб взяти участь у церемонії прощання зі своїм дідусем – принцом Філіпом.