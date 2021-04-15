На обкладинці Playboy з'явилася plus-size модель Гейлі Хассельхофф: 5 цікавих фактів про неї

Американська актриса і plus - size модель Гейлі Хассельхофф знялася для обкладинки німецького видання Playboy. Так, вона позувала в напівоголеному вигляді, прикривши тіло халатом червоного кольору.

Результати сексуальної фотосесії знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). У підписі до знімка вона уточнила, що є єдиною "фігуристою" моделлю, яка змогла опинитися на обкладинці відомого глянцю.

Найцікавіші факти з біографії зірки:

Вперше в якості моделі великих розмірів Гейлі знялася, коли їй було всього 14 років.

У своїх інтерв'ю 28-річна дівчина не раз говорила, що батьки повністю підтримують її у всіх починаннях.

Команда моделі довго не могла знайти нижню білизну підходящого розміру для фотосесії в Playboy. Виявилося, складнощі виникли через пандемію коронавірусу.

Гейлі виступає категорично проти ретушування фотографій або інших ефектів, які можуть значно змінити зовнішність чи тіло.

Американська актриса, яка на даний момент живе в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, цілих п'ять місяців не бачилася зі своїм бойфрендом. А все тому, що її коханий мешкає у Великій Британії.

Гейлі Хассельхофф знялася для Playboy. instagram.com/hhasselhoff

Раніше OBOZREVATEL зібрав обкладинки Playboy, які були настільки яскравими, що їх вирішили повторити двічі. На зйомки запросили тих же моделей, які позували більше сорока років тому. Фотопроєкт довів, що колишніх моделей не існує.