Мозгова – про жахи коронавірусу в чоловіка: він уже прощався зі мною

Українська продюсерка Олена Мозгова, чоловік якої позбувся довгого волосся через коронавірус, у своєму відвертому пості зізналася, що в період хвороби Девід прощався з нею і просив поцілувати їхню дочку Соломію.

На своїй сторінці в Facebook знаменитість виклала відповідну публікацію, в якій розповіла про все в деталях (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). За її словами, після коронавірусної інфекції вони з чоловіком зіткнулися з безліччю негативних наслідків: безсоння, слабкість, зайва вага і втрата волосся.

"Девід надіслав відео, де він уже прощався зі мною і просив поцілувати Солю. І завжди пам'ятати, як сильно він нас любить", – написала Мозгова в пості.

Крім того, вона також звернулася до користувачів мережі:

"Хочеться закликати тих, хто це пише: "Попри всю мою повагу...", шановні, але поверніть собі мозок, перш ніж таке писати. А що робити з волоссям, людина якось розбереться сама. У мене поки все. А зачіска крута, і Девіду дуже підходить! І вона чітко відображає його внутрішній стан! Стильний, вольовий, "міцний горішок", – резюмувала вона.

Чоловік Мозгової позбувся волосся через коронавірус. facebook.com/olenamozgova1

Мозгова написала відвертий пост. facebook.com/olenamozgova1

Мозгова написала відвертий пост про хворобу чоловіка. facebook.com/olenamozgova1

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мішина захворіла на коронавірус і знайшла несподівані плюси інфекції. Вона заявила, що рада тому, що зможе кілька тижнів побути вдома і відпочити.