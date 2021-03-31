Могилевська назвала свої топ-5 місць для прогулянок у Києві

Українська співачка, авторка пісень і композиторка Наталія Могилевська розповіла про свої улюблені місця для прогулянки в столиці. Так, в її списку можна побачити Гідропарк, Лавру, Ботанічний сад Фоміна, Андріївський узвіз і Маріїнський парк.

Виконавиця опублікувала відповідний пост на своїй сторінці в Instagram, додавши, що вважає Київ найкрасивішим містом у світі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Гідропарк їй подобається, тому що там можна відчути єднання з природою. Лавра – ідеальне місце, щоб побути наодинці із собою і зібратися з думками. Андріївський узвіз є історичною частиною міста, де потрапляєш в атмосферу колісниць, принців і аристократичних видовищ.

Ось що артистка написала про Ботанічний сад та Маріїнський парк:

"Сад передає атмосферу єдиного організму, в якому ми всі живемо... Ботанічному саду і оранжереї 182 роки.

Історичне тихе, тінисте місце, якому цьогоріч виповнюється 147 років і яке досі захоплює своєю красою... Відчувається, що в парку попрацював професійний ландшафтний дизайнер!" – написала вона.

Могилевська розповіла про улюблені місця. instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, Могилевська переїхала в екобудинок на березі Дніпра. На даху маєтку є дві панелі – сонячні батареї, які забезпечують житло "зеленою енергією". Також на території двору розташовані гараж і вулична тераса, прикрашена китайськими ліхтариками.