Міла Нітіч про знайомство з Пугачовою: завжди думає й робить так, як вважає за потрібне

Українська співачка Міла Нітіч розповіла про знайомство з російською акторкою Аллою Пугачовою та своє ставлення до неї. Так, за словами знаменитості, вона запам'ятала примадонну як жінку, яка завжди думає й робить так, як вважає за потрібне.

Такими подробицями Нітіч поділилася в інтерв'ю виданню "Телеграф". Співачка зазначила, що вперше особисто зустрілася з Пугачовою у 2009 році на міжнародному фестивалі "Нова хвиля" в Юрмалі. Тоді вона отримала спеціальний приз від Алли Борисівни.

Потім Міла приїжджала на інтерв'ю до Пугачової на радіо "Алла" в Київ. Нітіч додала, що обидві їхні зустрічі були щирими й невимушеними.

Алла Пугачова і Міла Нітіч Instagram Міли Нітіч

"За своє життя з Аллою Борисівною я бачилася двічі. Уперше в Юрмалі після нагородження на "Новій хвилі", коли вона запросила мене до своєї гримерки. Вдруге – на радіо "Алла" в Києві у 2009 році, у нас було півторагодинне інтерв'ю. Обидва рази були дуже щирими й невимушеними. Я назавжди запам'ятала Пугачову як дуже вільну у своєму мисленні жінку, ту, яка завжди думає й робить так, як вважає за потрібне. Звичайно, мені було мало цього спілкування, але його виявилося достатньо, щоб запам'ятати на все життя", – зазначила вона.

Нагадаємо, Міла Нітіч – це українська співачка. У 2008 році вона відправилася в Київ на проєкт "Караоке на Майдані". Також жінка стала учасницею десятого сезону телепроєкту "Шанс" і вийшла у фінал.

Алла Пугачова – радянська та російська естрадна співачка, кіноакторка та телеведуча. Народна артистка СРСР, лауреатка Державної премії Росії.

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