"МастерШеф. Професіонали"-3: хто покинув шоу в десятому випуску

У суботу, 10 квітня, на телеканалі "СТБ" показали десятий випуск популярного шоу "МастерШеф. Професіонали"-3. В кінці ефіру проєкт покинула Неля Бадамшина.

Учасниця приготувала клубок ниток з двох напівсфер: перша була зроблена на основі вершків, білого шоколаду і Філадельфії, а друга – з бісквіту, кедрового горіха та вишні. Нитки – з тіста для млинців. Страва вийшла схожою на клубок ниток, але тісто було недоготованим, а нижній шар десерту – сухим. Неля гірше всіх проявила себе на випробуванні чорних фартухів, тому судді відправили її додому. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, на конкурсі чорних також боролися Стелла, Микола Люлько, Ігор і Микола Мигаль. Задача полягала в тому, щоб за півтори години приготувати точні копії предметів, які лежали на столі: кеди, вініловий диск, яйця, троянда та багато інших.

Неля Бадамшина покинула проєкт. instagram.com/masterchefstb

Яким був десятий ефір шоу. instagram.com/masterchefstb

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 3 квітня, на телеканалі "СТБ" показали дев'ятий випуск популярного шоу "МастерШеф. Професіонали"-3. В кінці ефіру проєкт покинув учасник Микола Овчаренко.