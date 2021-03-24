MARUV поскаржилася на нездужання і назвала причину

Українська співачка, композиторка, поетеса і продюсерка MARUV, яка будує кар'єру в Росії, поскаржилася, що через часті репетиції у неї болять коліна.

Знаменитість поділилася відповідним stories на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Вона розповіла, за допомогою яких методів рятує ситуацію.

"І ось настав той час, коли мої найкращі друзі – еластичний бинт і меновазин", – прокоментувала артистка.

Зірка активно ділиться з підписниками подробицями свого життя і розповідає про найцікавіші події. Наприклад, раніше вона презентувала нову пісню і кліп із сексуальним підтекстом. Maruv з'явилася в червоному напівпрозорому костюмі, а всі артисти балету були в чорному вбранні.

Коротко про знаменитість:

MARUV виступає сольно з 2018 року. У період з лютого 2017 і до березня 2018 року за псевдонімом MARUV виступав музичний колектив, в якому вона також брала участь. Через деякий час дівчина дала інтерв'ю, пояснивши, що тепер під цим ім'ям вона буде виступати сама.

На початку березня минулого року співачка презентувала своє альтер-его Shlakoblochina, випустивши сингл "Новая сила киски".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Камінська здивувала фанатів шрамами заради мистецтва. Вона продемонструвала всю в татуюваннях руку, на якій спеціально були зроблені шрами. Мабуть, Слава готує для своїх шанувальників щось грандіозне, тому готова йти на такі жертви.