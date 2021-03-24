MARUV в корсеті приміряла образ ретро. Фото

Українська виконавиця, композитор, поетеса і продюсер MARUV, яка будує кар'єру в Росії, продемонструвала образ ретро в ефектному корсеті.

Серію чорно-білих знімків зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, вона позувала у вбранні з хутряними вставками і велюрових довгих рукавичках.

Свій образ співачка доповнила масивними сережками, виразними стрілками на очах і акуратно укладеним волоссям.

Шанувальники пишуть, що нове амплуа дуже личить артистці. Ось деякі їхні коментарі:

"Р озкішна в будь-якому образі! Так може тільки Марув", "Круто", "Розкіш", "Як завжди прекрасна", "Зірка німого кіно".

MARUV знялася в новій фотосесії. instagram.com/maruvofficial

MARUV показала новий образ. instagram.com/maruvofficial

MARUV приміряла корсет. instagram.com/maruvofficial

Коментарі фанатів. instagram.com/maruvofficial

Коментарі фанатів. instagram.com/maruvofficial

Коротко про знаменитість:

Анна Корсун народилася в Павлограді 15 лютого 1991 року. У шкільні роки ходила на танці і музику, а також у складі танцювального колективу "Лік" гастролювала по Україні. Закінчила музичну школу (хорове відділення). Потім вступила до фізико-математичного ліцею.

У 2013 році Анна створила групу The Pringlez, яка спочатку була зібрана в якості навчального проєкту студентів. Через чотири роки артистка прийняла рішення про переїзд колективу до Києва, зміну назви, репертуару і музичного напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Діта фон Тіз в еротичній фотосесії блиснула грудьми. 48-річна зірка позувала в комплекті мереживної білизни, панчохах і довгих шкіряних рукавичках.