Макіяж зробив жінок удвічі молодшими. Фото перевтілень

Азербайджанський візажист Анар Агакішев за допомогою макіяжу може зробити 80-річну жінку на десятки років молодшою. Блогер прославився в мережі Instagram, де публікує перевтілення дівчат із проблемною шкірою на справжніх королев.

Найбільш яскраві трансформації стиліст створює з літніми жінками. OBOZREVATEL зібрав приголомшливі приклади робіт Агакішева до і після макіяжу.

Макіяж від Агакішева перевтілює жінок до невпізнаваності. Instagram/anar_agakishiev

Візажист може практично усунути зморшки, пошкодження на шкірі та мішки під очима.

Жінка перетворилася на богиню. Instagram/anar_agakishiev

Вдале поєднання кольорів і якісна косметика створюють приголомшливий святковий образ.

Жінка стала схожою на голлівудську акторку. Instagram/anar_agakishiev

Результат до і після макіяжу вразив навіть самого візажиста.

Приголомшливий результат кількагодинної роботи майстра візажу. Instagram/anar_agakishiev

Візажист допомагає жінкам мати надзвичайно вражаючий вигляд.

До і після відвідин студії краси Анара Агакішева. Instagram/anar_agakishiev

Анар часто дарує візити до своєї студії для дівчат із особливою зовнішністю.

Smokey eyes підкреслив природну красу жінки. Instagram/anar_agakishiev

Візажист допомагає жінкам підняти самооцінку.

Жінка справила враження на своїх рідних після перевтілення. Instagram/anar_agakishiev

Така робота нагадує усім дівчатам, що вони прекрасні, головне – підкреслити красу.

Візажист розставив яскраві акценти у вечірньому образі. Instagram/anar_agakishiev

Анар перевтілює жінок до невпізнаваності: робить із проблемної шкіри – ідеальну.

Стилісти змінили зачіску, а візажист підкреслив природну красу. Instagram/anar_agakishiev

Перевтілення літніх жінок захоплюють фоловерів візажиста.

Майстер зробив акцент на погляд. Instagram/anar_agakishiev

У коментарях шанувальниці хвалять Анара за індивідуальний підхід. Кажуть, що він знаходить ідеальну комбінацію кольорів та тон для кожного обличчя.

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