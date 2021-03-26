Лорак показала підтягнутий прес у короткому топі. Фото

42-річна українська співачка Ані Лорак, яка зараз проживає в Росії, поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала свої форми у спортивному костюмі.

Знаменитість позувала на камеру в обтислому вбранні. Відповідні фото артистка опублікував на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, для занять спортом Лорак обрала лосини чорного кольору і короткий топ з довгими рукавами, який прикрашав невеликий малюнок у зоні декольте. У кадрі на тлі видніються гантелі та різні тренажери.

"У метушні днів дуже важливо знайти час, щоб возз'єднатися з собою, налаштувати свої внутрішні антени на гармонію, любов та спокій. Притягуємо успіх позитивними думками, розминаємо тіло і відкриваємо потоки достатку любові та успіху", – підписала знімки зірка.

Ані Лорак похвалилася фігурою Instagram/Ані Лорак

Ані Лорак показала фігуру у спортивному костюмі Instagram/Ані Лорак

Користувачі мережі оцінили нові фото співачки і були вражені її фігурою, тому залишили під постом безліч компліментів.

"Як же ви надихаєте! Подивившись на це фото, одразу ж захотілося у спортзал", "Ви у прекрасній формі", "Найкраща!", "Шикарна фігура", – пишуть люди в коментарях.

Користувачі мережі оцінили нові фото співачки Скриншот

Лорак засипали компліментами Скриншот

У мережі оцінили фігуру Лорак Скриншот

Ані Лорак – це українська співачка, народна артистка України. Представляла країну на конкурсі пісні "Євробачення 2008" з піснею "Shady Lady".

Після відвідин окупованого Криму Лорак отримала хвилю критики від українців. Концерти артистки почали бойкотувати, а в ЗМІ висвітлювали ці події. Тому зірка прийняла рішення про переїзд до Росії, де досі гастролює і отримує премії.

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