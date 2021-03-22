Лілія Ребрик у спокусливому боді знялася в чорно-білій фотосесії

Українська акторка і телеведуча Лілія Ребрик продемонструвала розкішну фігуру в гарному боді й чорно-білому піджаку.

Відповідна фотографія з'явилася на її сторінці в Instagram. Свій весняний образ знаменитість доповнила ефектним капелюхом таких самих кольорів, об'ємними сережками, виразним макіяжем очей і красиво укладеним волоссям. Телеведуча впевнено дивиться в об'єктив і підкорює променистою усмішкою (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сміливе вбрання зірки дуже сподобалося шанувальникам, тому в коментарях вони залишають багато приємних слів для неї:

"Лілічко, не знаю коли зроблена ця фотографія, але дуже приємно бачити Вас веселою і грайливою. Фотографія супер! (втім, як завжди)", "Красуня наша! Ми за вами дуже скучили", "Вау, красуня!", "Круто".

Нагадаємо, Лілія Ребрик – українська актарка і телеведуча. З 2001 року працює в Київському академічному Молодому театрі.

У 2006 році стала ведучою прогнозу погоди на телеканалі СТБ.

У 2008 році – ведуча талант-шоу "Танцюють всі". З 2009 вела проєкт "Неймовірні історії кохання" на СТБ.

У 2015-2017 знялася в серіалі "Останній москаль" у ролі сільської продавчині Ірини.

З 2017 року – ведуча ранкової програми "Ранок з Україною" на телеканалі Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лілія Ребрик засвітила пишне декольте на чорно-білому фото. На телеведучій чорний обтислий топ, який добре підкреслив форми, і білий класичний піджак. Свій образ знаменитість доповнила довгими сережками та легким макіяжем.