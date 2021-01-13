Лазарєв назвав українські вареники російською традиційною стравою

Російський співак Сергій Лазарєв, який зараз відпочиває на Балі, показав шанувальникам свій сніданок. Він замовив собі українські вареники, які назвав російською традиційною стравою.

Відповідне відео артист опублікував на особистій сторінці в Instagram. Лазарєв також зазначив, що після кількох тижнів на острові скучив за російською їжею. Він заявив, що на Балі вареники роблять дуже смачними (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Той випадок, коли після кількох тижнів на Балі так скучили за російським традиційним сніданком, що замовили собі вареники... Люди, вони неймовірно смачні. Хто б міг подумати, що на Балі можна поїсти такі вареники", – сказав Лазарєв.

Сергій Лазарєв Instagram Сергія Лазарєва

Вареники – це національна українська страва. Походження цієї назви пішло від слова "варити". Але також ця страва мала ще одну назву – "вареники з піском", що означає ситні вареники. Багато слов'янських народів присвоюють рецепт цієї страви собі. Так само часто плутають українські вареники з російськими пельменями.

Українські вареники 1000.menu

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