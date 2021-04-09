Королівська сім'я Великобританії змінила фото в соцмережах

У зв'язку зі смертю принца Філіпа скорботні члени королівської сім'ї замінили свої фотографії в профілях соціальних мереж на офіційні герби як знак поваги до герцога.

Як пише видання Daily Mail, раніше в акаунті королівської сім'ї було зображення усміхненої королеви Єлизавети ll і принца Філіпа, а тепер там висвічується герб Сполученого Королівства (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Кенсінгтонський палац також поміняв фото в профілі Instagram, на якому були зображені принц Вільям і Кейт Міддлтон із дітьми, на свою офіційну монограму.

Кенсінгтонський палац також поміняв фото в профілі Instagram Скриншот

Раніше в акаунті королівської сім'ї було зображення усміхненої королеви Єлизавети ll і принца Філіпа Скриншот

Окрім того, Кларенс-хаус встановив в акаунті свій герб, замінивши фото усміхнених принца Чарльза і Камілли Паркер Боулз.

Кларенс-хаус встановив в акаунті свій герб Скриншот

Зазначається, що вебсайт royal.uk замінений зображенням герцога разом з офіційною заявою про його смерть і зараз недоступний, оскільки вносяться відповідні зміни.

Коротко про принца Філіпа:

Принц Філіп – принц Грецький і Данський, онук короля Греції Георга I. Після одруження відмовився від титулів і прийняв британське підданство.

У нього з королевою Єлизаветою II четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едвард, граф Уессекський.

Принц 15 грудня 2016 року побив рекорд довголіття серед чоловіків, що походять від королеви Вікторії.

Він залишив публічну діяльність у серпні 2017 року після того, як протягом довгих десятиліть супроводжував всюди королеву Єлизавету II і був присутній на різних благодійних заходах.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, чоловік Єлизавети II принц Філіп залишив після себе величезні статки, які оцінюються приблизно в $39 мільйонів доларів.