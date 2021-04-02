Кондратюк – про ситуацію з COVID-19 у Дубаї: скло в ресторанах і носіння масок всюди

Відомий український шоумен і продюсер Ігор Кондратюк, який нещодавно заразився коронавірусом, відправився на тиждень у Дубай на реабілітацію після хвороби. Знаменитість заявив, що ОАЕ входить у трійку найбільш вакцинованих країн після США та Великобританії.

Як розповів Кондратюк, жителі Дубая ходять у захисних масках на кожному кроці, так як за їхню відсутність загрожує великий штраф. Про це шоумен написав на своїй сторінці в Facebook.

"На власні очі бачив людей на прогулянці уздовж моря в масках. Шкідливо – скажете ви і доктор Комаровський? Напевно. Але – закон є закон – скажуть вам у відповідь жителі Дубая", – зазначив він.

У готелі, де жив телеведучий, відвідувачі в ресторанах не можуть сидіти за столами, які стоять поруч, а в деяких вони відгороджені прозорим пластиковим склом.

Відвідувачі в ресторанах не можуть сидіти за столами, які стоять поруч Facebook/Ігор Кондратюк

Крім того, між парами лежаків на пляжах – 1,5 м відстані, а в ліфтах можна їздити тільки по дві людини, хоча, за словами Кондратюка, сім'ї пересувалися повним складом. До того ж якщо "ти їдеш один, то незнайома людина не заходить".

Між парами лежаків на пляжах – 1,5 м відстані Facebook/Ігор Кондратюк

Шоумен додав, що всі підлоги моллів, готелів і доріжки між людними місцями мають написи: "Тримай дистанцію".

"Побачив тільки кілька людей, у яких маска не на носі. Без масок люди були тільки біля басейну, на пляжі і за столом у ресторані. Якщо ви в готелі, в аквапарку (половина якого закрита!), попросите маску, вам її дають безкоштовно. Санітайзер – всюди, де можна собі уявити. У моллах прибрані лавки", – розповів ведучий.

Громадські місця мають написи: "Тримай дистанцію" Facebook/Ігор Кондратюк

Важливо зазначити, що з початку пандемії COVID-19 в ОАЕ померли 1,5 тисячі громадян (при населенні майже 10 млн), а станом на 2 квітня заразилися 463 759 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська блогерка Софія Стужук, яка відома своїми домашніми пологами, вирушила разом з дітьми на відпочинок у Дубай. Знаменитість розповіла, як потрібно здавати тести на коронавірус в аеропортах.