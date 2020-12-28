Колишній чоловік Лорак полетів з України з новою коханою. Фото

Юля Ухіна Люди 18:37, 28.12.2020 Оновлено: 19:40, 28.12.2020

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу полетів на відпочинок до Туреччини в компанії нової коханої – Лілії.

Зокрема, у своїх Instagram-сторіз дівчина показала, як вони разом із Муратом заходять у київський аеропорт "Бориспіль". Наступне фото Лілія вже опублікувала з Туреччини. На ньому вона позувала на тлі туристичного району країни – Каппадокія.

"Назустріч новим пригодам", – прокоментувала публікацію вона.

Мурат Налчаджиоглу
Instagram _l_i_l_i_a_
Нова кохана Налчаджиоглу Лілія
Instagram _l_i_l_i_a_

Нагадаємо, що про роман Лілії та Мурата стало відомо в червні 2020 року, коли Налчаджиоглу опублікував їхні спільні фото з вечірки на честь його 43-річчя. Пара спершу не коментувала свої стосунки, проте пізніше вони почали разом з'являтися на публіці та ділитися романтичними знімками в соцмережах. До речі, нова обраниця Мурата працює візажисткою і проживає в Києві.

Мурат Налчаджиоглу з новою обраницею
Instagram _l_i_l_i_a_
Нова кохана Налчаджиоглу Лілія
Instagram _l_i_l_i_a_
Нова кохана Налчаджиоглу Лілія
Instagram _l_i_l_i_a_

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