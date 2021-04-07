Колишній чоловік Лорак обзавівся будинком під Києвом і елітним автопарком. Відео

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу побудував собі скромний будинок під Києвом. Також чоловік має великий автопарк – у нього чотири елітних автомобілів.

Про це йдеться в програмі "Викриття" на Youtube-каналі Kyiv LIVE. За словами самого Мурата, він володіє машинами Ferrari, Rover Range Rover Sport, Porsche Turbo і Tesla (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я сам обожнюю бути за кермом. Нещодавно зробив собі "гастрольний тур" – їздив по різних містах України. 5 тисяч кілометрів проїхав", – додав Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу розповів про свій будинок під Києвом скриншот з відео

Мурат Налчаджиоглу володіє елітним автопарком скриншот з відео

В автопарку Мурата Налчаджиоглу – є Ferrari скриншот з відео

Також Мурат розповів, що зараз є топ-менеджером українського косметичного бренду Farmasi. Він показав журналістам свій робочий кабінет.

Налчаджиоглу є топ-менеджером косметичного бренду Farmasi скриншот з відео

Налчаджиоглу показав свій робочий кабінет скриншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL: