Колишній чоловік Лорак обзавівся будинком під Києвом і елітним автопарком. Відео

Юля Ухіна Люди 14:46, 7.04.2021

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу побудував собі скромний будинок під Києвом. Також чоловік має великий автопарк – у нього чотири елітних автомобілів.

Про це йдеться в програмі "Викриття" на Youtube-каналі Kyiv LIVE. За словами самого Мурата, він володіє машинами Ferrari, Rover Range Rover Sport, Porsche Turbo і Tesla (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я сам обожнюю бути за кермом. Нещодавно зробив собі "гастрольний тур" – їздив по різних містах України. 5 тисяч кілометрів проїхав", – додав Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу розповів про свій будинок під Києвом
скриншот з відео
Мурат Налчаджиоглу володіє елітним автопарком
скриншот з відео
В автопарку Мурата Налчаджиоглу – є Ferrari
скриншот з відео

Також Мурат розповів, що зараз є топ-менеджером українського косметичного бренду Farmasi. Він показав журналістам свій робочий кабінет.

Налчаджиоглу є топ-менеджером косметичного бренду Farmasi
скриншот з відео
Налчаджиоглу показав свій робочий кабінет
скриншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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