Колір плаща став новою оптичною ілюзією. Фото

34-річна блогерка з Австралії на ім'я Тіна Абейсекара вирішила похвалитися своєю обновкою в мережі, однак колір нового одягу став причиною суперечки між користувачами. Одні впевнені, що плащ блідо-зеленого відтінку, інші – світло сірого.

Так, дівчина виклала відповідну фотографію на своїй сторінці в Instagram. Вона запевнила, що купила водостійкий тренч блідо-зеленого відтінку, однак користувачі впевнені в іншому (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Виходить, що плащ бренду Marks and Spencer, який Тіна купила за 119 доларів, став новою оптичною ілюзією. Адже справжній колір обновки розділив людей на два різних табори. Ось, що пишуть з цього приводу спантеличені користувачі:

"Він зелений? Я думала, що він сірий", "Моя мама сказала, що бачить тільки сірий колір, хоч я їй відправила кілька фотографій цієї речі", "Я бачу світло-блакитний або сірий".

Дівчина показала новий плащ, який став новою оптичною ілюзією в мережі. instagram.com/trashtotreasured

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