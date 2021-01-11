Кохана Ілона Маска захворіла на коронавірус

Кохана глави компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска – співачка Grimes – заразилася коронавірусом.

Про це повідомляє видання Billboard, посилаючись на одну з публікацій зірки в її Instagram-сторіз. Зазначено, що про свою хворобу співачка повідомила 9 січня.

"Нарешті захворіла на коронавірус, але, що дивно, я насолоджуюся лихоманкою", – написала Grimes.

Співачка Grimes Instagram Grimes

Інсайдери також додали, що артистка не уточнила, чи підхопив вірус хтось ще із сім'ї. Тому невідомо, як почуваються зараз сам Маск та їхній восьмимісячний син.

Співачка Grimes зустрічається з Маском з 2018 року. 5 травня 2020 року у пари народився син, якого вони назвали X Æ A-XII.

Зазначимо, що у 32-річної артистки це перша дитина. 48-річний Маск уже має п'ятьох дітей від першого шлюбу з Жюстін Вілсон.

Ілон Маск і співачка Grimes стали батьками в травні 2020 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кохана Ілона Маска співачка Grimes випустила нескінченну пісню-колискову AI Lullaby, записану у співпраці з музичним стартапом Endel.