Кохана Ілона Маска захворіла на коронавірус

Кохана глави компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска – співачка Grimes – заразилася коронавірусом.

Про це повідомляє видання Billboard, посилаючись на одну з публікацій зірки в її Instagram-сторіз. Зазначено, що про свою хворобу співачка повідомила 9 січня.

"Нарешті захворіла на коронавірус, але, що дивно, я насолоджуюся лихоманкою", – написала Grimes.

Інсайдери також додали, що артистка не уточнила, чи підхопив вірус хтось ще із сім'ї. Тому невідомо, як почуваються зараз сам Маск та їхній восьмимісячний син.

Співачка Grimes зустрічається з Маском з 2018 року. 5 травня 2020 року у пари народився син, якого вони назвали X Æ A-XII.

Зазначимо, що у 32-річної артистки це перша дитина. 48-річний Маск уже має п'ятьох дітей від першого шлюбу з Жюстін Вілсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кохана Ілона Маска співачка Grimes випустила нескінченну пісню-колискову AI Lullaby, записану у співпраці з музичним стартапом Endel.