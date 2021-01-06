Кім Кардаш'ян і Каньє Вест розлучаються після 6 років шлюбу, – ЗМІ

Американська зірка реаліті Кім Кардаш'ян та репер Каньє Вест вирішили розлучитися після шести років шлюбу.

За даними джерел, наближених до сім'ї Кардаш'ян-Вест, світська левиця вже не носить обручку, а музикант провів усі свята у своєму будинку у Вайомінгу, а не із сім'єю Кардаш'ян. Про це повідомляє видання Page Six.

"Кім вже найняла Лауру Вессер (зіркового адвоката з розлучень, – Ред), Кардаш'ян і Вест уже ведуть переговори про врегулювання питання щодо розірвання шлюбу", – повідомив інсайдер.

Сім'я Кардаш'ян-Вест. Instagram Кім Кардаш'ян

Також наголошується, що основним предметом спору під час розлучення пари може стати їхній будинок у Калабасасі, на який вони загалом витратили близько 60 мільйонів доларів. Кардаш'ян нібито хоче, щоб будинок залишився їй та дітям.

Джерела зазначають, що розмови про розлучення пари виникають не вперше, проте цього разу, за їхніми словами, "все набагато серйозніше".

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест одружилися 2014 року. Пара виховує чотирьох дітей. Для світської левиці це розлучення може стати третім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ почали поширювати чутки про розлучення пари після того, як Вест заявив, що раніше просив свою дружину зробити аборт, коли вона була вагітна їхньою першою дитиною – дочкою Норт. Пізніше репер звинуватив Кім і її сім'ю в тому, що його хотіли закрити в психлікарні, а потім зізнався, що вже два роки намагається розлучитися.