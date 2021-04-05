Кензов розповів про нову пасію після звинувачень у домашньому насильстві

Український співак і телеведучий Олег Кензов, якого раніше ексдружина Наталя Єрмоленко звинувачувала у домашньому насильстві, зізнався, що у нього є кохана, з якою він заручений.

Відповідну заяву знаменитість зробив в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що він не хоче "бути гів**м і принижувати людину у відповідь".

"Послухайте, людина чотири роки мовчала, а тут загавкала. Ось моя жінка, у неї обручка на пальці, я її кожен день б'ю періодично в голову ногою. Просто міцний чайник", – з іронією відповів журналістам Кензов.

Український співак і телеведучий Олег Кензов поруч із коханою (праворуч) Скриншот

Нагадаємо, особисте життя виконавця завжди було об'єктом підвищеної уваги. Спочатку Олег зустрів Анастасію, з якою вони одружилися у 2012 році. Рік по тому у пари народилася дочка Евеліна. Але стосунки в родині не склалися, а спроби Кензова врятувати шлюб виявилися безуспішними.

Після того як артист офіційно розлучився з першою дружиною, він познайомився з Наталею, яка виступає під псевдонімом DJ Madonna. Між ними спалахнув роман, який закінчився весіллям у 2015 році. Але закохані прожили разом недовго й оголосили про розрив. За словами жінки, вона декілька років терпіла побої артиста. Причиною такої неконтрольованої поведінки Кезнова нерідко були ревнощі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Єрмоленко відверто розповіла про шлюб з артистом і домашнє насильство. За її словами, вона дуже довго відновлювалася – близько 1,5 року.