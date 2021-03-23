Кейт Міддлтон з'явилася в елегантному пальті за 4 тис. доларів. Фото

У вівторок, 23 березня, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом відвідала центр вакцинації, який розміщено в залах Вестмінстерського абатства. Знаменитість з'явилася в елегантному вбранні вартістю близько 4 тисяч доларів.

Під час візиту Міддлтон подякувала медичному персоналу за самовіддану працю. Про це пише видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, для виходу в світ герцогиня обрала пальто кольору слонової кістки з квітковим мереживом від британського бренда Catherine Walker.

Свій образ вона доповнила коричневими туфлями на шпильці від Jimmy Choo і клатчем Metier London під колір взуття. Також Міддлтон одягла перлинні прикраси від ювелірного дому Annoushka Ducas.

Для виходу в світ герцогиня обрала пальто кольору слонової кістки

Свій образ вона доповнила коричневими туфлями на шпильці

Нагадаємо, раніше модні експерти визнали герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон найстильнішою знаменитістю соціальних мереж. Статус наймоднішої в Instagram вона отримала після того, як вийшла в світ у чорних класичних брюках зі стрілками, світло-блакитному светрі, подовженому пальто в клітинку і темних туфлях на підборах із гострим носом.

Кейт Міддлтон – дружина герцога Кембриджського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул герцогині Кембриджської – Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. У Шотландії – графиня Стратерн, у Північній Ірландії – баронеса Каррікфергюс.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, експерти журналу "Vogue" визнали сукню герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон вбранням десятиліття. У смарагдовій сукні від дизайнера Сьюзі Кейв герцогиня відвідала пивоварню "Guinness" у Дубліні у березні 2019 року.