Кейт Міддлтон з'явилася в елегантному пальті за 4 тис. доларів. Фото

У вівторок, 23 березня, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом відвідала центр вакцинації, який розміщено в залах Вестмінстерського абатства. Знаменитість з'явилася в елегантному вбранні вартістю близько 4 тисяч доларів.

Під час візиту Міддлтон подякувала медичному персоналу за самовіддану працю. Про це пише видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, для виходу в світ герцогиня обрала пальто кольору слонової кістки з квітковим мереживом від британського бренда Catherine Walker.

Свій образ вона доповнила коричневими туфлями на шпильці від Jimmy Choo і клатчем Metier London під колір взуття. Також Міддлтон одягла перлинні прикраси від ювелірного дому Annoushka Ducas.

Нагадаємо, раніше модні експерти визнали герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон найстильнішою знаменитістю соціальних мереж. Статус наймоднішої в Instagram вона отримала після того, як вийшла в світ у чорних класичних брюках зі стрілками, світло-блакитному светрі, подовженому пальто в клітинку і темних туфлях на підборах із гострим носом.

Кейт Міддлтон – дружина герцога Кембриджського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул герцогині Кембриджської – Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. У Шотландії – графиня Стратерн, у Північній Ірландії – баронеса Каррікфергюс.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, експерти журналу "Vogue" визнали сукню герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон вбранням десятиліття. У смарагдовій сукні від дизайнера Сьюзі Кейв герцогиня відвідала пивоварню "Guinness" у Дубліні у березні 2019 року.