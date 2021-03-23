Кейт Міддлтон отримала неофіційне звання "дитячої принцеси"

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Кейт Міддлтон отримала неофіційне звання 'дитячої принцеси'

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон отримала неофіційний титул від жителів Великобританії – герцогиню назвали "дитячою принцесою". Зазначається, що раніше цього удостоїлася принцеса Діана.

Міддлтон вже не перший рік допомагає маленьким дітям і завжди мило спілкується з ними. У такий спосіб вона і заслужила відповідне звання, пише видання Daily Express.

Герцогиня Кембриджська у період пандемії COVID-19 разом з принцом Вільямом проводила віртуальні та особисті зустрічі. Діяльність Міддлтон пов'язана з психологічним здоров'ям дітей.

Кейт Міддлтон часто проводить зустрічі з дітьми, які потребують допомоги
Діяльність Міддлтон пов'язана з психологічним здоров'ям дітей

Нагадаємо, раніше модні експерти визнали герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон найстильнішою знаменитістю соціальних мереж. Статус наймоднішої в Instagram вона отримала після того, як вийшла в світ у чорних класичних брюках зі стрілками, світло-блакитному светрі, подовженому пальто в клітку і темних туфлях на підборах з гострим носом.

  • Кейт Міддлтон – дружина герцога Кембриджського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул герцогині Кембриджської – Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. У Шотландії – графиня Стратерн, у Північній Ірландії – баронеса Каррікфергюс.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, експерти журналу "Vogue" визнали сукню герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон вбранням десятиліття. У смарагдовій сукні від дизайнера Сьюзі Кейв герцогиня відвідала пивоварню "Guinness" в Дубліні у березні 2019 року.

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