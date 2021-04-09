Кароль у прямому ефірі розповіла про новий кліп і показала вітальню

Популярна українська виконавиця Тіна Кароль презентувала кліп на пісню "Хороший хлопець", у якому використовувалися елементи доповненої реальності.

Так, зірка вийшла в ефір "Сніданку з 1+1" зі своєї вітальні й детальніше розповіла про нові "фішки". Спеціально для цього синглу був випущений авторський додаток для смартфонів, у якому шанувальники зможуть побачити віртуальну Тіну Кароль (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми продовжуємо експериментувати з нашими режисерами. Щодо нового відеокліпу було багато дискусій, але ми все-таки вирішили, що це буде грабіжник біткоїнів, якого я зіграла. Я намагалася зробити все, щоб стати максимально схожою на чоловіка. Це було дуже складно і дуже спекотно – на мені було цілих три костюми", – поділилася враженнями Тіна.

За сценарієм до головного персонажу приходить та сама дівчина з кліпу "Скандал" і забирає в нього потрібну для себе інформацію.

"Як далі буде розвиватися ця історія, ви дізнаєтеся зовсім скоро..." – підсумувала знаменитість.

Можна помітити, що вітальня в артистки достатньо світла і простора. У кімнаті є багато елементів декору, а також панорамне вікно.

Тіна Кароль у прямому ефірі. Скриншот відео

Тіна Кароль розповіла про кліп. Скриншот відео

Віртуальна Тіна Кароль. Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль випустила альбом під назвою "Красиво". Він складається з семи пісень, серед яких "Це любов", "Хороший хлопець", "Коханці" та інші.