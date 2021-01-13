Кароль, Саніна та Каменських: як українські зірки виконували легендарного "Щедрика"

Українська народна пісня "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича стала всесвітньо популярною. Її співають в різних куточках нашої планети, а також часто виконують українські зірки в період різдвяних свят.

Так, "Щедрика" в різні роки співали Тіна Кароль, Настя Каменських, Юлія Саніна і гурт THE HARDKISS, Олег Скрипка та інші. OBOZREVATEL зібрав добірку найпопулярніших відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Щедрик" у виконанні Тіни Кароль

Тіна Кароль виконувала щедрівку разом з відомим дитячим хором у проєкті "Різдвяна історія". Номер на композицію "Щедрик" був знятий в унікальних інтер'єрах на тлі древніх фресок і мозаїк Софійського собору.

Настя Каменських та її версія "Щедрика"

Українська співачка Настя Каменських, відома як NK, раніше випустила альбом з найкращими різдвяними світовими хітами – Xmas with NK. "Щедрик" також увійшов до переліку.

Юлія Саніна та The HARDKISS

Українська пісня Леонтовича "Щедрик" прозвучала у виконанні Юлії Санін та гурту The HARDKISS разом з дитячим хором на телеканалі "1+1" на Різдво в 2020 році.

Олег Скрипка та "Ле Гранд Оркестр"

У 2012 році український співак Олег Скрипка випустив мультиплікаційне відео з піснею "Щедрик", яку виконав разом з оркестром "Ле Гранд".

Раніше OBOZREVATEL публікував тексти десяти кращих щедрівок для дітей українською мовою. Детальніше – за посиланням.