Кароль, Полякова, Каменських: знаменитості показали хатні образи в піжамах

Тіна Кароль, Оля Полякова, Настя Каменських та інші українські зірки опублікували фото у своїх соцмережах не в розкішних сукнях, а в затишних піжамах, халатах і розтягнутих футболках для сну.

Селебріті рідко можна побачити без макіяжу і шикарних нарядів. Найчастіше вони навіть не публікують знімки в негліже. Однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи, і затишна піжама стала невіддільним атрибутом домашніх вихідних і найзручнішим одягом. Який вигляд мають українські співачки та акторки поза роботою – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Зіркове подружжя відсвяткувало Новий рік разом із батьками в домашніх умовах. Співачка вибрала для свята шовкове плаття-сліп на тонких бретелях смарагдового кольору, а Потап засвітився на фото в червоній піжамі із заспаним обличчям.

Каменських і Потап. Instagram Насті Каменських

Раніше Каменських показувала вже свій домашній лук – вкорочену футболку і труси-спліпи.

Настя Каменських у футболці і трусах. Instagram Насті Каменських

У сірому халаті із широкими рукавами, кучерями, що вже розпустилися після вчорашньої вечірки, трохи розмазаною тушшю і на кухні – такою популярну акторку побачити майже неможливо. Однак, на превеликий подив шанувальників, у недавньому пості Даша постала в такому образі на відео і зварила собі каву.

Даша Астаф'єва в халаті. Instagram Даші Астаф'євої

Українська попдіва часто показує свої розкішні вбрання з різних шоу, а ось домашніми знімками радує рідко. Її фото у ліжку в розтягнутій футболці та без макіяжу зібрало багато "овацій" на особистій сторінці Олі в інстаграмі. Сама ж співачка зазначила, що в об'єктиві люблячих людей завжди виходить гарно.

Оля Полякова в одній футболці і без макіяжу. Instagram Олі Полякової

Відома телеведуча захворіла на коронавірус перед Новим роком і скасувала свої виступи й презентацію всеукраїнської кампанії щодо боротьби з домашнім насильством. Єфросиніна навіть жартома зазначила, що рідні її "відселили" на горище, щоб не заразитися самим. Правда це чи ні, але Маші довелося провести свої новорічні вихідні в піжамі, про що свідчать її останні пости в соцмережі.

Маша Єфросиніна в піжамі. Instagram Маші Єфросиніної

Співачка демонструє в особистому мікроблозі тільки ідеально підібрані луки, макіяж і зачіски, ретельно стежачи, щоб у мережу не потрапляли її фото в негліже. Однак Тіна Кароль, як і інші, любить часом вдома вбратися в халат і забратися в ліжко.

Тіна Кароль у халаті. Instagram Тіни Кароль

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