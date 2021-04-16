Каменських випустила новий хіт із закликом до хлопців. Відео

У п'ятницю, 16 квітня, українська співачка Настя Каменських презентувала нову пісню під назвою "Ма". Це одна з композицій артистки з її майбутнього альбому "Червоне вино", прем'єра якого відбудеться 14 травня.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі знаменитості (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Фанати вже встигли оцінити трек Каменських.

За словами співачки, в новій пісні вона хоче розповісти, що не потрібно боятися говорити дівчатам про свої почуття і зізнатися в симпатії, навіть якщо це випадкове знайомство.

"Адже ми, дівчатка, хочемо зустріти того єдиного і гідного. Тому трек "Ма" не просто заклик. Він відкриває історію кохання з першого погляду. Воно зустрічається на танцполах на гучних вечірках, де серед натовпу можна знайти ту саму magical, яку ти все життя шукав", – повідомила Каменських.

У Насті Каменських вийшла нова пісня Скриншот

Користувачам мережі сподобався сингл "Ма" і вони засипали артистку приємними коментарями.

"Уже на повторі. Чекаємо альбом. Думаю, буде бомба", "Настю, давай цю пісню переведи на іспанську. Мені здається буде просто вогонь", "Клас! Дуже класна і незвичайна пісня!" – пишуть люди.

Користувачам мережі сподобався сингл "Ма" Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська співачка Настя Каменських (NK) презентувала нову пісню під назвою "Девочки рулят". Вона заявила, що хоче цим треком сказати всім дівчатам – вони круті та особливі.