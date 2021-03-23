Каменських попередила фанатів про шахраїв у мережі

Українська співачка, акторка і ведуча Настя Каменських попередила про шахраїв, які від її імені проводять конкурси в мережі. Вона заявила, що якщо і влаштовує розіграші призів, то тільки на своїй сторінці.

Відповідна публікація з'явилася в Instagram - stories знаменитості (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, Анастасія зробила колаж із декількох фото, де вона нібито проводить черговий конкурс. Насправді ж це зловмисники діють від її імені.

"Будь ласка, не беріть участі в такому! Не переходьте за невідомими посиланнями і ретельно аналізуйте інформацію. Усі конкурси я анонсую і проводжу винятково на особистій сторінці", – йдеться в підписі до знімка.

Коротко про знаменитість:

Настя Каменських, також відома як NK, – українська співачка, акторка, ведуча, суддя і наставниця українського вокального шоу "Х-Фактор". Стала відомою після участі в дуеті "Потап і Настя", який був створений у 2006 році.

Через два роки відбувся реліз дебютного альбому "Не пара". У 2017 році Настя припинила співпрацю з Mozgi, створила компанію NICE2CU і запустила сольний проєкт NK. У 2019 вийшла заміж за свого колегу Олексія Потапенка (Потапа).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Осадча стала жертвою шахраїв. Зірка заявила, що аферисти в мережі діяли від її імені. Вони надсилали повідомлення, в якому говорилося про перемогу у вигаданому конкурсі.