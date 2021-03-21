Каменських показала, як у стильному вбранні прибирає вдома. Фото

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з користувачами мережі домашнім знімком. Зірка показала, як у неділю прибирає вдома в стильному вбранні на підборах.

Відповідне фото Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У кадрі зірка з'явилася в одній об'ємній рожевій футболці з написом "grls rule" і в стильних чоботях на підборах. Свої пишні кучері співачка зібрала в кокетливі хвостики, а в руках вона тримала пилосос, тим самим показавши, як вона прибирає свою кухню.

"Вихідні – це часто насичений час. Коли хочеться встигнути все! І відпочити, і побачитися з близькими, і порибрати в будинку, і приділити час собі, і написати плани на тиждень. І ще стільки всього", – підписала знімок знаменитість.

Шанувальники похвалили Каменських за те, що вона встигає не тільки радувати своїми музичними хітами, але і займатися будинком. Крім цього, користувачі мережі оцінили зовнішній вигляд артистки: вони відзначили, що зірка має карколомний вигляд, навіть у домашньому одязі.

"Готує, прибирає, пере! І все на підборах! Ну прям відчайдушна домогосподарка", "Красуня, модне прибирання", "Красунька", – писали фоловери в Instagram під фото.

Нагадаємо, Настя Каменських, також відома як NK – українська співачка, акторка, ведуча, суддя і наставниця українського вокального шоу "Х-Фактор". Стала відомою після участі в дуеті "Потап і Настя", який був створений 2006 року. Через два роки відбувся реліз дебютного альбому "Не пара". 2017 року Настя припинила співпрацю з Mozgi, створила компанію NICE2CU і запустила сольний проєкт NK. 2019 вийшла заміж за свого колегу Олексія Потапенка (Потапа).

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