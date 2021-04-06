Як виглядають без гриму дівчинка з "Дзвінка", Пеннівайз, Черниця та інші герої фільмів жахів. Фото

Складно уявити, скільки часу і зусиль йде на те, щоб створити грим для фантастичних кінострічок жахів. Власниця студії реквізитів для Геловіну Fxattics Анджела Норріс показала акторів, які зіграли знамениті ролі у фільмах жахів.

Жінка за допомогою комп'ютерної графіки поставила реальних акторів і їхніх героїв поруч. OBOZREVATEL зібрав найяскравіші перевтілення, які отримали шалену популярність.

Володаря темряви, Пеннівайза і Френка-ен-Фертера зіграв Тім Каррі у фільмах "Легенда", "Шоу жахів Роккі хоррора" і "Воно".

Тім Каррі поряд із героями кіно, яких він грав.

"Бітлджус" – фентезі-комедія, де грав Майкл Кітон. Кінострічку нагородили премією "Оскар" у номінації "Найкращий грим".

Бітлджус поряд із Майклом Кітом, якого він зіграв.

Анджела розповіла Bored Panda: "Студія Fxattics спеціалізується на реквізитах і масках на Геловін. Ми з командою намагаємося створювати твори мистецтва, щоб збільшити активність на сторінках у соцмережах. Перший монтаж був із клоуном Твісті, оскільки багато людей не знає, що актором був Джон Керролл Лінч".

Твісті Клоун та Джон Керролл Лінч з "Американської історії жахів".

Анджела робить те, що їй подобається й отримує відгук від аудиторії, оскільки багато хто також любить жахи. Для проєкту жінка вибирала найпопулярніших персонажів.

Лепрекон поряд з Уоріком Девісом.

Художниця разом із чоловіком Аланом керує студією Fxattics. Подружжя має двох дітей, які часто виступають моделями в рекламних відео Fxattics Studios.

Самара та Дейві Чейз із фільму "Дзвінок".

Кевін Пітер Холл із героями фільмів "Хижак" й "Гаррі та Хендерсони".

Повсякденне життя, незважаючи на всю його напруженість, темп і стреси, позбавлене яскравих емоцій. Фільми жахів, трилери, комп'ютерні страшні відео дають можливість вийти за межі звичного світу і пережити гострі відчуття.

Чакі та Бред Дуріф із стрічки "Дитячі ігри".

Фредді Крюгер та Роберт Інглунд із "Кошмару на вулиці В'язів".

Визначити одну найлякливішу сцену у фільмі "Воно" важко: будь-яка поява клоуна Пеннівайза на екрані лякає до смерті.

Пеннівайз та Білл Скарсгард із фільму "Воно".

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