"Холостяк 11": учасниця назвала причину, через яку покинула проєкт

Учасниця "Холостяк 11" Вікторія Завгородня, яка покинула проєкт в четвертому випуску реаліті, прокоментувала свій виліт. За словами дівчини, вона і головний герой Михайло "розмовляють різними мовами".

Після слів Залівако про те, що він хоче спілкуватися зі справжньою дівчиною, а не маскою, Віка в Instagram заявила, що маска потрібна для того, щоб виживати в цьому світі і захистити себе. Головна причина, по якій вона покинула реаліті – це різні світи, і те, що вона з Мішею спілкується різними мовами.

"Малюкові Біллі" було не під силу зрозуміти і прийняти мою життєву філософію і правду про те, що "маски" це те, за допомогою чого ми виживаємо в цьому прекрасному, але іноді такому жорстокому світі, захищаючи свої ніжні вразливі душі від чужих плювків в них. І нічого спільного цей захист не має з лицемірством. Амінь. "Однак слів не розібрати, коли в розпалі маскарад". Ми просто говоримо з Мішею на різних мовах і, виявилося, що "мова" Тані йому зрозуміліше ", – повідомила в фотоблозі дівчина .

Вікторія назвала причину, через яку покинула проєкт. Instagram Вікторії Завгородній

В кінці допису Вікторія зазначила, що не варто вірити словам інших людей про когось і слід судити про інших тільки за своїми власними враженнями. Також дівчина додала, що в першу чергу потрібно довіряти собі.

Варто відзначити, що також прокоментувала свій виліт з "Холостяка" порноакторка Адель. Як виявилося, дівчину не сприймають як звичайну людину.

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