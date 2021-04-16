"Холостяк 11" на СТБ: дивитися сьомий випуск онлайн

У п'ятницю, 16 квітня, на телеканалі СТБ покажуть сьомий романтичного реаліті "Холостяк 11". Головний герой Михайло Заливако продовжить дивувати учасниць, а також підготує для них нові, непередбачувані побачення.

OBOZREVATEL буде стежити за прямим ефіром і розповість про найцікавіші події.

Як пройшов шостий випуск:

У минулому ефірі Михайло попрощався відразу з двома учасницями: Лізою та Катею.

Таке рішення головний герой пояснив тим, що останнім часом від Лізи він чув тільки претензії і не бачив ніякої ініціативи з її боку. Сама дівчина зазначила, що для неї проєкт був цілим життям, а не просто шоу.

Що стосується Каті, то її чоловік вирішив відправити додому з тієї причини, що вона не була досить щирою в спілкуванні з ним. Так, на їхньому останньому побаченні учасниця не давала прямих відповідей на запитання і переводила розмову на більш нейтральні теми.

Учасниці, які продовжують участь в проєкті. instagram.com/holostyakstb

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця "Холостяк 11" зізналася, чому покинула проєкт. Єлизавета Крутікова заявила, що їй було важко спостерігати, як "Холостяк" будує стосунки з іншими дівчатами.