Хітова колядка Олександра Пономарьова розчулила шанувальників. Відео

Українські співаки Олександр Пономарьов, Олег Винник і його бек-вокалістка Таюне виконали відому колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" і розчулили шанувальників.

Відповідне відео Пономарьов опублікував на своїй сторінці в Facebook 14 січня, в день Василя Великого – покровителя землеробства, філософа і богослова (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Ролик набрав майже 800 лайків, понад 600 репостів і близько 100 захоплених коментарів.

"Мої найулюбленіші голоси України! Їх багато, але є ті, які особливо дорогі серцю. Вже з рахунку збилася, скільки разів я переглядала цей ролик в повному варіанті",

"Дуже чудове виконання. Дякую Вам, що радуєте весь народ своїм талантом, здоров'я Вам всім і Вашій родині, нехай Бог береже Вас, тому що Ви – гордість українського народу",

"Другий рік захоплююся цим неймовірним подарунком до Різдва! Бережи Вас Господь і Ваші Ангели–Хранителі! Зі святом!!!" – написали в коментарях.

Варто відзначити, що відео відомої колядки у виконанні Пономарьова, Винника і Таюне старе. Пісню артисти записали ще торік.

Скриншот. Олександр Пономарьов в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, знаменита колядка "Нова радість стала" у виконанні українських зірок стала одним з найпопулярніших відео в YouTube. Святкова пісня закріпилася в десятці роликів, які найбільш переглядаються.