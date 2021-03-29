Гвоздьова про "роман" з Остапчуком: чоловік сильно злився
Українська танцівниця й переможниця шоу "Танці з зірками 2018" Ілона Гвоздьова заявила, що в них ніколи не було роману з телеведучим Володимиром Остапчуком, який приписували знаменитостям шанувальники.
Про це зірка висловилася в програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця). Чутки про "стосунки" пари спровокувала їхня участь в українському шоу "Танці з зірками 2019". Вони покинули проєкт у півфіналі за крок до перемоги.
Так, Гвоздьовій поставили запитання, що думав про те, що відбувається, її чоловік Іван. За словами хореографині, коханий на плітки реагував злісно, але "він умів стриматися і дочекатися закінчення проєкту".
Ілона Гвоздьова – відома українська танцівниця, педагогиня-хореографиня, учасниця телевізійного талант-шоу "Танцюють всі".
26 листопада у прямому ефірі каналу "1+1" здобула перемогу в шоу "Танці з зірками 2018" з шоуменом Ігорем Ласточкіним.
У 2019 році Гвоздьова боролася за перемогу з українським телеведучим Володимиром Остапчуком.
Танцівниця одружена з Іваном Хомячуком. Подружжя виховує чотирирічну доньку Валерію. А вдруге хореографиня стала мамою хлопчика, якого назвали Домініком. Ім'я пов'язано з відпочинком пари в Домінікані, адже тоді Гвоздьова почала підозрювати про те, що вона при надії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
не так давно Гвоздьова стала мамою вдруге. Через місяць після пологів артистка показала свою фігуру шанувальникам і назвала свою вагу.
Також Гвоздьова поділилася із шанувальниками знімком, на якому продемонструвала свою фігуру без фотошопу. Знаменитість зараз активно приводить тіло в порядок.
Ілона Гвоздьова вирушила на відпочинок до Єгипту без чоловіка. Вона розповіла, що компанію їй склали батьки, діти та її кума.