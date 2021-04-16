Гвен Стефані повторила свій легендарний образ через 25 років. Фото

Відома американська співачка Гвен Стефані розмістила на TikTok відео, в якому вона з'явилася в тій же сукні, що і була у своєму музичному кліпі на пісню "Don't Speak" у 1996 році.

Цього разу зірка завершила свій образ білими ковбойськими чобітьми і колготками в сітку. Про це стало відомо сторінці в TikTok Стефані (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Крім того, виконавиця заколола волосся, одягла чорні браслети, які були у неї і в 20-річному віці, а також доповнила вбрання яскравими намистами зі своїм прізвищем.

"Щасливі 25 років #dontspeak", – підписала артистка кадр.

Гвен Стефані через 25 років Скриншот

Гвен Стефані показалася у стильній сукні Скриншот

Гвен Стефані у 1996 році в тій же сукні Скриншот

Зазначимо, що "Don't Speak" стала однією з найпопулярніших у 90-х роках. Композиція посіла перше місце в чарті Billboard Hot 100 Airplay і отримала номінацію "Греммі" на "Пісню року".

Коротко про знаменитість:

Гвен Стефані – американська співачка, авторка пісень, актриса, продюсерка і дизайнерка. Солістка і співзасновниця музичного гурту No Doubt, виконавиця і один з авторів таких відомих синглів як "Just a Girl", "Don't Speak" та ін.

У 2004 році почала сольну кар'єру з альбомом "Love. Angel. Music".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Гвен Стефані виступила на шоу The Voice в Лос-Анджелесі в блискучому топі від українського дизайнера FROLOV. Свій образ зірка доповнила камуфляжними штанами й золотистими черевиками з хутряними вставками.