Гросу відповіла хейтерам щодо пластики грудей

Популярна українська співачка Аліна Гросу нарвалася на критику в мережі щодо того, що вона нібито зробила пластику грудей. Знаменитість вирішила показати хейтерам фото, на якому їй всього 12 років і у неї вже тоді були великі форми.

Відповідний знімок артистка опублікувала на сторінці в Instagram-stories (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), сподіваючись, що "більше розмов на цю тему не буде".

Так, Гросу розмістила кадр, який був зроблений ще у 2008 році. На ньому видно, як співачка позує в обтислому костюмі медсестри, засвітивши пишні груди на камеру.

"Дорогі мої, зайчики і котики, звертаюся до вас щодо пластики грудей та інших частин тіла. Аліні тут 12. Сподіваюся, ви з'їсте це і вгамуєтеся", – підписала фото зірка.

Гросу розмістила кадр, який був зроблений ще у 2008 році Скриншот

Аліна Гросу – українська співачка, яка працює у стилях танцювальна музика і поп-рок. Вперше на українській сцені з'явилася у 4-річному віці.

Раніше співачка продемонструвала новий імідж – вона стала брюнеткою. Результатами сміливого перевтілення виконавиця поділилася на своїй сторінці в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аліна Гросу розбурхала шанувальників пікантними фото, на яких засвітила великі груди. На них співачка позувала в чорному комбінезоні.