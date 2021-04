Гаррі і Меган оголосили про вихід документального шоу на Netflix

Принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган оголосили про вихід документального проєкту на платформі Netflix, з якою вони уклали багатомільйонну угоду у вересні минулого року.

Видання The Guardian пише, що серіал під назвою "Серце непереможених" (Heart of Invictus) розповість про учасників спортивного заходу "Серце непереможених" (Heart of Invictus), який повинен відбутися в Гаазі 2022 року.

Головні герої стрічки – спортсмени-інваліди, які є колишніми і чинними військовими. Спортивні змагання були засновані принцом 2014 року.

Виробництвом нового шоу займається креативний відділ громадської організації Archewell у партнерстві з відеосервісом Netflix. Над серіалом також працюють режисер Орландо фон Айзіндель із продюсеркою Джоанною Натасегарою.

Раніше в інтерв'ю Опрі Вінфрі принц Гаррі сказав, що ніколи не планував створювати контент для таких сервісів, як Netflix, але зважився на це, тому що його родині потрібні були гроші.

"Це було запропоновано мені в той момент, коли мене позбавили фінансової підтримки. Я повинен був щось зробити, щоб моя сім'я була в безпеці ...", – пояснив він свою думку.

