Фролова поділилася оголеним вагітним фото і поскаржилася на вигоряння

Українська телеведуча, модель і актриса Василіса Фролова поділилася архівним вагітним фото, на якому позувала в костюмі-сітці на голе тіло і срібному плащі.

Відповідний знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. В описі до публікації, Фролова зізналася, що почувається пригніченою після народження первістка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за словами Василіси, під час вагітності, вона випромінювала величезну кількість внутрішнього світла, була всім задоволена і сповнена енергії. А після пологів стала почуватися так, ніби у неї "відірвали руки й ноги".

"Коли я ходила з животом, то відчувати реакцію навколишніх – вони рефлекторно поводилися більш акуратно і шанобливо чи що. Так ось, виявилося, що до цього я звикла. Ясна річ, як і до всього хорошого. І звичайно, в мить опинившись без звичних привілеїв, організм почав чинити опір, а гормони ще підсобили. З одного боку, повна свобода і легкість, а з іншого, ніби я невидимка... Ось і здрастуй, baby blues", – написала Фролова.

Фролова поділилася оголеним вагітним фото Instagram Василіси Фролової

Користувачі мережі підтримали зірку і побажали їй "відновлення душею і тілом". А також засипали Василісу компліментами, зазначивши, що вона дуже красива.

"Яка красива. М'якого тобі відновлення і тілом і душею", "Яка ви прекрасна", "Чудово, Василісо. Ви така тут – вау", – написали люди.

Шанувальники засипали зірку компліментами

Шанувальники засипали зірку компліментами

Шанувальники засипали зірку компліментами

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