Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після скандального інтерв'ю Маркл і Гаррі

Королева Великобританії Єлизавета II відвідала меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеді, щоб відзначити сторіччя Королівських ВПС Австралії. Це її перша поява на публіці після скандального інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, а також після чотиримісячної самоізоляції.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Для виходу у світ королева вибрала зелене пальто і капелюшок у тон, але одягати захисну маску не стала. Нагадаємо, що на початку січня Єлизавета II та її чоловік, принц Філіп зробили щеплення від коронавірусу.

Єлизавета II відкрила меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеді на самому початку свого правління – в жовтні 1953 року. Під час візиту вона не втрималася від жарту: "Як же давно я тут не була".

За випадковим збігом саме в день виходу королеви Великобританії у світ – 31 березня – відзначається перша річниця "Мегзіта": рівно рік тому принц Гаррі та Меган Маркл остаточно позбулися своїх королівських титулів і привілеїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл в інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

Потім Маркл шокували заявою про те, що їхній маленький син не стане принцом і не отримає особисту охорону, "оскільки не хотіли, щоб він ставав принцом і планували порушити протокол".