Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після скандального інтерв'ю Маркл і Гаррі

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Єлизавета II відвідала меморіал Військово-повітряних сил в Раннімеде

Королева Великобританії Єлизавета II відвідала меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеді, щоб відзначити сторіччя Королівських ВПС Австралії. Це її перша поява на публіці після скандального інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, а також після чотиримісячної самоізоляції.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Для виходу у світ королева вибрала зелене пальто і капелюшок у тон, але одягати захисну маску не стала. Нагадаємо, що на початку січня Єлизавета II та її чоловік, принц Філіп зробили щеплення від коронавірусу.

Єлизавета II відвідала меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеді
Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після скандального інтерв'ю

Єлизавета II відкрила меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеді на самому початку свого правління – в жовтні 1953 року. Під час візиту вона не втрималася від жарту: "Як же давно я тут не була".

Єлизавета II вибрала зелене пальто і капелюшок у тон для виходу у світ
Єлизавета II відвідала меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеді

За випадковим збігом саме в день виходу королеви Великобританії у світ – 31 березня – відзначається перша річниця "Мегзіта": рівно рік тому принц Гаррі та Меган Маркл остаточно позбулися своїх королівських титулів і привілеїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл в інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

  • Потім Маркл шокували заявою про те, що їхній маленький син не стане принцом і не отримає особисту охорону, "оскільки не хотіли, щоб він ставав принцом і планували порушити протокол".

  • У британській королівській сім'ї заявили, що вони стурбовані расовим питанням та переживають через труднощі, які довелося перенести подружжю. Крім того, у Букінгемському палаці додали, що Гаррі, Меган та Арчі "завжди будуть любими членами сім'ї".

  • Батько Меган Маркл Томас також висловився з приводу інтерв'ю, яке його донька разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі дала американській телеведучій Опрі Вінфрі. Він заступився за королівську сім'ю, заперечуючи будь-які прояви расизму.

  • Спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз відмовився коментувати скандальне інтерв'ю сина принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

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