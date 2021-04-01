Єлизавета II вперше за 5 місяців вийшла у світ і пожартувала над Росією

Королева Великобританії Єлизавета II вперше за останні п'ять місяців з'явилася на публічному заході. І під час розмови з офіцером Королівських ВПС Австралії вона пожартувала про інциденти з російськими військовими літаками.

ГоловаБританської Співдружності поцікавилася, "чи відправляють переслідувати росіян" винищувачі, з якими працював офіцер. На що той відповів: "Так точно, мем, це для нас дуже весело". Про це пише видання Bild.

Ситуація сталася в середу, 31 березня, коли 94-річна королева прибула до меморіалу в Раннімід (графство Суррей) на південному сході Англії. Його встановлено на спомин про льотчиків країн Співдружності націй, які загинули під час Другої світової війни. У цей день відзначалося сторіччя з моменту утворення Військово-повітряних сил Австралії.

Єлизавета II не стала приховувати, що рада можливості знову відвідувати офіційні заходи, оскільки виїзд наприкінці березня був лише четвертим із моменту, коли Великобританія ввела локдаун рік тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета II заборонила принцу Вільяму публічно коментувати інтерв'ю Гаррі й Меган. Вона закликає, щоб усі питання, які стосуються королівської сім'ї, вирішувалися в приватному порядку.