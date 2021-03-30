Єлизавета II відкинула поради Маркл і Гаррі щодо змін у палаці

Принц Гаррі та Меган Маркл під час життя при королівському палаці дуже хотіли брати активну участь у діяльності сім'ї. Але королева Єлизавета II відкинула ініціативи пари.

Про це повідомляє видання The Express із посиланням на королівську експертку Кеті Ніколл. За словами жінки, герцог і герцогиня Сассекські хотіли змінити старі установки й внести щось нове в ритм життя монаршої родини.

"Гаррі та Меган дуже хотіли б взяти участь в обговоренні того, як палац може стати більш ефективним місцем роботи. Але у мене таке відчуття, що все це вирішувалося всередині. Про це дбали придворні під наглядом королеви та членів королівської сім'ї", – розповіла експертка.

Єлизавета II, Меган Маркл і принц Гаррі

Ніколл також уточнила: після того, як Меган та Гаррі висунули низку звинувачень проти королівської сім'ї, зокрема й в расизмі, Єлизавета II ініціювала розслідування. Однак подружжя також не запросили взяти участь у ньому.

"Я думаю, це дуже показово, що Меган і Гаррі не запросили брати участь у розслідуванні. Їх навмисно тримають на відстані від цього. Пара розірвала взаємини з палацом, з придворними..." – додала інсайдерка.

Раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл в інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

Потім Маркл шокувала заявою про те, що їхній маленький син не стане принцом і не отримає особисту охорону, "оскільки не хотіли, щоб він ставав принцом, і планували порушити протокол".

Також Маркл зізнавалася, що до того, як вони з чоловіком вирішили відмовитися від виконання королівських обов'язків, її відвідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.

Принц Гаррі і Меган Маркл на інтерв'ю Опрі Уїнфрі

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