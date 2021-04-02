Ексохоронець Трампа розповів, як той кричав на дружину і залякував людей

Колишній охоронець Дональда Трампа Кевін Маккей дав ексклюзивне інтерв'ю, в якому розповів, як той неналежно ставився до своєї дружини Меланії та залякував людей. Він також згадав, що експрезидент США не повернув йому борг у розмірі 130 доларів.

Відповідний матеріал опублікувало видання Daily Mail. За словами інсайдерів, Кевін працював на Дональда п'ять років, перш ніж був звільнений 2012 року з невідомих причин. Чоловік зазначив, що змушений був миритися з істериками й скандалами Трампа.

Кевін зізнався, що Меланія завжди здавалася йому дуже вихованою і дбайливою жінкою, яка "робила все, що їй говорили". Однак Трамп іноді на неї кричав. Охоронець згадав, як став свідком сварки між подружжям.

"Він завжди був трохи дратівливим. Одного ранку Меланія простягнула йому каву, і він відповів:" Я не хочу її, ми поговоримо про це пізніше". Не знаю, турбувала його кави чи щось ще.... Але він ніколи не сперечався зі своєю дружиною перед іншими людьми", – зазначив Маккей.

Колишній охоронець Трампа також згадав, як той хотів побудувати поле для гольфу в Балмеді, Шотландія, неподалік від місця народження своєї покійної матері. Однак місцеві землевласники не хотіли розлучатися зі своєю землею. Після чого він намагався їх залякати.

"Я хочу, щоб ти влаштував цим виродкам важкі часи", – сказав Трамп, за словами колишнього охоронця. Він хотів, щоб його охоронці поїхали до будинків незговірливих шотландців, світили їм у вікна фарами й сигналили всю ніч.

В інтерв'ю зазначається, що Трампу захотілося фастфуду під час ділового візиту до Шотландії 2008 року дорогою в аеропорт Абердіна, коли він відвідував свій улюблений гольф-клуб Trump International. У нього не було при собі британської валюти, тому він попросив про послугу Кевіна.

Маккею довелося купити 20 чизбургерів із картоплею фрі та 10 склянок кока-коли, щоб Трампу вистачило на дорогу до Нью-Йорка. Коштувало це 95 фунтів стерлінгів (близько 130 доларів). Кевін зазначив, що для нього це була суттєва сума, адже, працюючи на Дональда, він заробляв близько 2700 доларів.

"Він пообіцяв повернути мені гроші, і я все чекав, що він скаже: "Кевін, ось твої 130 долларів, що я тобі винен", але він так цього і не зробив", – зазначив колишній охоронець.

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